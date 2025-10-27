В лицее № 176 в Новосибирской области провели урок цифровой грамотности

Открытый урок по теме «Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки» прошел в лицее № 176 Новосибирской области. Занятие состоялось в рамках проекта «Цифровой ликбез», который проходит в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Участие в уроке приняли ученики 9-го «космического» класса лицея. Онлайн подключились школы 35 муниципальных образований региона. Занятие открыл заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.
«Урок поможет детям освоить базовые правила цифровой безопасности и привить привычку критически относиться к контенту из соцсетей. Мошенники оказывают на жертв прежде всего эмоциональное воздействие. Простой совет перед любым действием, будь то перевод денег, переход по ссылке, сообщение кода из смс — не поддаваться давлению злоумышленника, не торопиться, остановиться, подумать, кому это может быть выгодно», — подчеркнул замминистра.
Ребятам объяснили, что дипфейками могут быть сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи. Их обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах. Школьники узнали, как распознавать дипфейки, чем они могут быть опасны и почему всегда стоит перепроверять информацию из интернета.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.