В лицее № 176 в Новосибирской области провели урок цифровой грамотности

Ребятам объяснили, что дипфейками могут быть сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи. Их обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах. Школьники узнали, как распознавать дипфейки, чем они могут быть опасны и почему всегда стоит перепроверять информацию из интернета.