Пришлось вызвать медиков и спасателей: любознательность мальчика привела его к беде

В Уфе спасатели Управления гражданской защиты Уфы помогли 11-летнему мальчику, пальцы которого застряли в аппарате для кормления уток в парке имени Аксакова. Инцидент, как сообщает пресс-служба ведомства, произошел вечером в минувшие выходные.
С помощью специального слесарного инструмента специалисты аккуратно освободили руку мальчика, не причинив ему травм. После осмотра бригадой скорой помощи ребенка отпустили домой.
В УГЗ напомнили родителям о необходимости пристального внимания к детям во время прогулок и призывали беречь себя и своих близких.
