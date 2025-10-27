Омский суд заставил коммунальщиков Усть-Ишима починить водяную колонку

В Омской области прокуратура добилась через суд ремонта неисправной водоразборной колонки в селе Усть-Ишим. Конструкция на улице Гагарина долгое время была сломана, что лишало местных жителей доступа к центральному водоснабжению.
Надзорное ведомство провело проверку и первоначально потребовало от руководства муниципального унитарного предприятия «Усть-Вода» устранить нарушения. МУП проигнорировало представление прокуратуры. В результате был составлен и подан в суд иск о понуждении коммунальщиков выполнить ремонт.
Требования были полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения продолжит находиться на контроле у прокуроров.
