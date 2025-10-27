Нижегородец снял комету, которая прилетает к Земле раз в 1350 лет

Практически всё лето комета была недоступна для наблюдений, так как располагалась прямо за Солнцем. Лишь с середины августа она стала появляться на утреннем небе — в созвездии Близнецов — незадолго до восхода Солнца. И тут обнаружилось, что яркость кометы возросла вопреки прогнозам на несколько звездных величин — 400 раз ярче ожиданий. А сейчас наступил пик ее видимости и она передвинулась на небо северного полушария. Интересно, что комета обладает ретроградной орбитой — направление её орбитального движения является противоположным по отношению к движению всех планет.2 октября комета пережила отрыв хвоста — происходит это под действием солнечного ветра, если в нём оказался избыток плазмы, выброшенной при вспышке, но сейчас у кометы уже вырос новый яркий хвост.