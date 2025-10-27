Нижегородец снял комету, которая прилетает к Земле раз в 1350 лет

Фотограф из Городца Ян Кемпи снял на фото комету C/2025 A6 (Lemmon), которая прилетает к Земле раз в 1 350 лет. Несмотря на пасмурную погоду, он смог поймать уникальный кадр, когда небо ненадолго расчистилось над рекой Узолой.
Комета была открыта 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон в США. Это не первый её визит к нашей планете. Период её обращения составляет 1 350 лет. Получается, что в прошлый раз комету с Земли можно было увидеть в VII веке. Она перемещается по околополярным созвездиям Северного полушария и наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур.
Практически всё лето комета была недоступна для наблюдений, так как располагалась прямо за Солнцем. Лишь с середины августа она стала появляться на утреннем небе — в созвездии Близнецов — незадолго до восхода Солнца. И тут обнаружилось, что яркость кометы возросла вопреки прогнозам на несколько звездных величин — 400 раз ярче ожиданий. А сейчас наступил пик ее видимости и она передвинулась на небо северного полушария. Интересно, что комета обладает ретроградной орбитой — направление её орбитального движения является противоположным по отношению к движению всех планет.2 октября комета пережила отрыв хвоста — происходит это под действием солнечного ветра, если в нём оказался избыток плазмы, выброшенной при вспышке, но сейчас у кометы уже вырос новый яркий хвост.
Увидеть ее можно над всей Россией, но лучшие условия наблюдения на севере страны.
Ян Кемпи отметил, что искать комету нужно чуть ниже Большой Медведицы всю ночь и чем дальше за полночь, тем выше она от горизонта. Лучшие условия для наблюдений продлятся до 2 ноября.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что межзвёздная комета 3I/ATLAS станет доступна для наблюдений после 30 октября.