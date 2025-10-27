В Кузбассе прошел финал регионального этапа конкурса юных аграриев

Кузбасский государственный аграрный университет стал площадкой проведения финала регионального этапа Всероссийского конкурса юных аграриев имени К. А. Тимирязева. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа региона.
Школьники из разных городов и районов Кузбасса представили свои научные проекты, посвященные экологии, растениеводству и современным агротехнологиям. Участники соревновались в семи направлениях — от декоративного цветоводства и ландшафтного дизайна до выращивания лекарственных и пряно-ароматических растений. Ребята защищали работы перед экспертным жюри, в состав которого вошли ученые-аграрии, кандидаты биологических и сельскохозяйственных наук.
Прокопьевский муниципальный округ представили учащиеся Яснополянской школы им. Г. И. Лещенко София Павлюченко и Екатерина Минина. По итогам конкурса они завоевали первое и второе места соответственно в номинации «Мой выбор профессии».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.