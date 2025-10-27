В Кузбассе прошел финал регионального этапа конкурса юных аграриев

Школьники из разных городов и районов Кузбасса представили свои научные проекты, посвященные экологии, растениеводству и современным агротехнологиям. Участники соревновались в семи направлениях — от декоративного цветоводства и ландшафтного дизайна до выращивания лекарственных и пряно-ароматических растений. Ребята защищали работы перед экспертным жюри, в состав которого вошли ученые-аграрии, кандидаты биологических и сельскохозяйственных наук.