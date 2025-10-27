В мэрии Казани анонсировали программу ко Дню народного единства

Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома столицы РТ Азат Абзалов.
В программу включены концерты, лекции, мастер-классы, беседы, выставки и литературно-развлекательные акции.
Так, 3 ноября в Национальном музее РТ пройдет акция «Ночь искусств» с мастер-классами, лекциями об истории народов, демонстрацией фильма «Соединяющий миры» о Каюме Насыри и выступлением этногруппы «Риваять».
Четвертого ноября в центре «Эрмитаж Казань» откроется выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Российского Эрмитажа. В этот же день в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан». Музеи города проведут мастер-классы по каллиграфии и декоративному творчеству.
Для любителей спорта 3 ноября на стадионе «Локомотив» пройдут соревнования на лыжероллерах «Мы едины, мы непобедимы!», а 4 ноября — состязания по борьбе среди младших юношей.
В школах, детских садах и молодежных учреждениях пройдут тематические мероприятия, концерты, конкурсы рисунков и фотоконкурсы, фестивали «Дружбы народов» и «ИнЯз», где жители смогут познакомиться с культурами и традициями разных народов. В Казанском государственном энергетическом университете состоится межвузовский фестиваль-конкурс «Призма культур», направленный на адаптацию иностранных студентов.
С 5 по 7 ноября Молодежная ассамблея народов Татарстана соберет 250 участников из 10 регионов России для участия в межрегиональном проекте «Взгляд молодых патриотов “Мы Россияне”.
В рамках праздничной недели также пройдут диктанты. С 1 по 8 ноября пройдет юбилейный, 10-й «Большой этнографический диктант» в онлайн и очном формате. Очное участие в нем в Казани можно принять 3 ноября в Доме дружбы народов в 11.00. С 14 по 16 ноября пройдет «Татарча диктант» — ежегодная всемирная акция по проверке знания татарского языка на более чем 8 тыс. площадок.