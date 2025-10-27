В мэрии Казани анонсировали программу ко Дню народного единства

В рамках праздничной недели также пройдут диктанты. С 1 по 8 ноября пройдет юбилейный, 10-й «Большой этнографический диктант» в онлайн и очном формате. Очное участие в нем в Казани можно принять 3 ноября в Доме дружбы народов в 11.00. С 14 по 16 ноября пройдет «Татарча диктант» — ежегодная всемирная акция по проверке знания татарского языка на более чем 8 тыс. площадок.