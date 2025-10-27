В СПбПУ создали датчик для непрерывного мониторинга конструкций

«Технологию можно применять везде, где есть потребность измерять некое воздействие в нескольких точках. Например, для контроля утечек и деформаций на протяжении десятков километров нефте- и газопроводов. В сфере строительства датчик позволит в режиме реального времени отслеживать возникновение опасных напряжений в конструкциях, что особенно актуально для мостов и плотин. Датчик также может применяться для предупреждения оползней и сейсмической активности. В сфере авиации позволит мониторить состояние фюзеляжа летательного аппарата», — рассказал доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ Александр Петров.