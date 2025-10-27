На трассе в Унцукульском районе Дагестана обновили дорожное покрытие

Работы по укладке дорожного покрытия завершили на участке трассы Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе Республики Дагестан. Ремонт этого объекта ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновляют участок дороги с 36 км по 49,7 км. На данном этапе там уложено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлено земляное полотно, укреплены обочины и сделаны системы водоотвода. Параллельно продолжаются работы по очистке водоотводных систем и укреплению обочин.
На объекте установят металлические барьерные ограждения, бетонные блоки, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку. Кроме того, в проект включен ремонт трех мостов общей длиной 206 метров.
Данный маршрут республиканского значения связывает горные районы с центральной частью Дагестана. Полное окончание всех работ на участке запланировано в ближайшее время.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.