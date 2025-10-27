В Ростове назвали 30 победителей сентябрьской инициативы «Подключай выгоду»

В Ростове-на-Дону подведены итоги инициативы «Подключай выгоду» за сентябрь 2025 года. Победителями стали абненты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» из Ростова, Новочеркасска, Сальска, Таганрога и Шахт. По условиям проекта лицевые счета этих участников были выбраны случайным образом из числа абонентов, выполнивших все условия.