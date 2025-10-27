В Ростове назвали 30 победителей сентябрьской инициативы «Подключай выгоду»

В Ростове-на-Дону подведены итоги инициативы «Подключай выгоду» за сентябрь 2025 года. Победителями стали абненты «ТНС энерго Ростов-на-Дону» из Ростова, Новочеркасска, Сальска, Таганрога и Шахт. По условиям проекта лицевые счета этих участников были выбраны случайным образом из числа абонентов, выполнивших все условия.
Сообщается, что за время проведения акции более 48 тысяч жителей Ростовской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронные.
Гарантирующий поставщик напоминает, что инициатива «Подключай выгоду» завершится 31 октября. Для участия в ней необходимо подключить электронную квитанцию и подтвердить адрес электронной почты.