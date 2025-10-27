Важно знать. Кому в Петербурге могут остановить выплату пенсии

Соцфонд имеет право приостановить пенсионные выплаты или вовсе их прекратить. В каких случаях это может произойти, рассказала spb.aif.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Полгода тишины.
В России существуют три вида страховых пенсий: по старости, по инвалидности и на случай потери кормильца. В отношении страховой пенсии возможна приостановка ее выплаты или полное прекращение. Приостановка осуществляется в случае, когда за получением пенсии не обращались в течение шести месяцев.
«Такая ситуация возможна, когда выплата пенсии происходит через почтовое отделение или через доставку почтальоном. Если пенсия выплачивается на карточку, то приостановка возможна, когда сменился счет для перечисления пенсии, а о новых реквизитах информации в СФР не поступало», — объяснила Финогенова.
При этом сам факт снятия пенсионером перечисленных на банковскую карту средств не отслеживается. Поэтому деньги на ней могут накапливаться на протяжении многих лет, пока пенсионер жив.
«Северный» нюанс.
Категория пенсионеров, которым требуется раз в год подтверждать право на повышенную пенсию — это получатели «северных» пенсий. Они обязаны подтверждать свое место проживания (территории Крайнего Севера или приравненные к ним местности) при получении пенсии на банковскую карту.
Ещё один случай приостановки выплаты: отсутствие заявления в СФР, при переезде на постоянное место жительства за границу. При переезде у принимающей стороны может быть заключен с Россией международный договор, поэтому пауза в шесть месяцев необходима для подтверждения того, что пенсионер не имеет права на пенсию в стране нового ПМЖ, объяснила экономист. Временное прекращение выплат на шесть месяцев может быть связано и с утратой вида на жительство в России у пенсионера-иностранца.
Что касается пенсии по инвалидности, то ее могут приостановить на три месяца в случае, когда инвалид не явился на обязательное медицинское переосвидетельствование.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца может быть приостановлена на полгода при наступлении возраста 18 лет и отсутствии при этом справки об обучении на очной образовательной программе (до наступления возраста 23 лет). Либо если обучающийся за границей в возрасте от 18 до 23 лет не предоставил справку, которая подтверждает факт очного обучения. Если по истечение шестимесячного периода со дня приостановки СФР не получит необходимую информацию, то выплаты пенсии могут быть и вовсе прекращены.