Важно знать. Кому в Петербурге могут остановить выплату пенсии

Страховая пенсия по случаю потери кормильца может быть приостановлена на полгода при наступлении возраста 18 лет и отсутствии при этом справки об обучении на очной образовательной программе (до наступления возраста 23 лет). Либо если обучающийся за границей в возрасте от 18 до 23 лет не предоставил справку, которая подтверждает факт очного обучения. Если по истечение шестимесячного периода со дня приостановки СФР не получит необходимую информацию, то выплаты пенсии могут быть и вовсе прекращены.