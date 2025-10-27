Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде назвали имя лучшего водителя такси

В Волгограде по итогам регионального этапа конкурса профмастерства названо имя лучшего водителя такси.

Источник: uad.volgograd.ru

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкмотранс, им стал Роман Килин. Волгоградцу теперь предстоит представлять региона на финальной этапе.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 15 водителей службы такси. В первых двух турах мужчины соревновались в знании правил дорожного движения, истории Волгоградской области, а также в знании географии города, его достопримечательностей и других социально значимых объектов.

На третьем этапе волгоградские таксисты демонстрировали навыки плавного вождения, а также навыки ездить «змейкой», филигранной парковки и пр. Для усложнения выполнения элементов на автомобили ставили по пять стаканов с водой — в качестве оценки плавности вождения.

Роман Килин занял первое место по итогам всех трех туров. Второе место завоевал Денис Попукалов, третье — Илья Кудь.