В Волгограде назвали имя лучшего водителя такси

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкмотранс, им стал Роман Килин. Волгоградцу теперь предстоит представлять региона на финальной этапе.
Всего в этом году в конкурсе приняли участие 15 водителей службы такси. В первых двух турах мужчины соревновались в знании правил дорожного движения, истории Волгоградской области, а также в знании географии города, его достопримечательностей и других социально значимых объектов.
На третьем этапе волгоградские таксисты демонстрировали навыки плавного вождения, а также навыки ездить «змейкой», филигранной парковки и пр. Для усложнения выполнения элементов на автомобили ставили по пять стаканов с водой — в качестве оценки плавности вождения.
Роман Килин занял первое место по итогам всех трех туров. Второе место завоевал Денис Попукалов, третье — Илья Кудь.