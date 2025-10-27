Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О ветеранах», устанавливающие статус ветерана боевых действий лицам, заключавшим в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения с министерством обороны РФ и выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
Закон также распространяет на указанных лиц гарантии по установлению им ежемесячной денежной выплаты территориальными органами Соцфонда со дня их признания ветеранами боевых действий в беззаявительном порядке.
«Также законом предусматривается предоставление мер социальной поддержки, установленных законом “О ветеранах”, вышеуказанным лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач», — говорилось в заключении комитета Совета Федерации по обороне.
Кроме того, в статью 231 закона «О ветеранах» вносятся изменения, уточняющие порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Документом также определяется, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.