Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО

Кроме того, в статью 231 закона «О ветеранах» вносятся изменения, уточняющие порядок установления ежемесячной выплаты ветеранам (инвалидам) боевых действий из числа военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России, которые в ходе СВО занимались поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.