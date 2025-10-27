В экопарке «Обской» в Новосибирской области провели озеленение

Работы по дополнительному озеленению провели в экопарке города Оби в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Общественное пространство благоустроили в прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», преемником которого с этого года стал национальный проект «Инфраструктура для жизни».