В экопарке «Обской» в Новосибирской области провели озеленение

Работы по дополнительному озеленению провели в экопарке города Оби в Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Общественное пространство благоустроили в прошлом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», преемником которого с этого года стал национальный проект «Инфраструктура для жизни».
В рамках экологической акции в парке появились Аллея Защитников Отечества и Аллея Педагогов-наставников. Участники высадили более 350 саженцев липы, рябины, черемухи и других деревьев.
В декабре 2022 года город Обь стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом по благоустройству экопарка. На месте запущенной территории провели масштабные работы по возведению комфортного парка с амфитеатром, местами для отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами.
Всего в Новосибирской области при поддержке нацпроекта запланировано благоустройство 113 общественных пространств в этом году. На сегодняшний день работы завершены на 40 объектах из них.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.