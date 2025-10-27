Нанотрубки помогли улучшить защиту от коррозии для магниевых имплантатов

Проведенные учеными опыты показали, что новое покрытие повышает стойкость магниевых имплантатов к коррозии примерно в 5−12 раз по сравнению с керамикоподобным покрытием, и примерно в 33−79 раз — по сравнению с образцами сплава без защиты. При этом в среде, похожей по свойствам на человеческий организм, пластинки из сплава с новым покрытием разрушались примерно в 4,8 раза медленнее, чем образцы с керамикоподобным покрытием. В перспективе, это позволит продлить жизнь биоразлагаемым имплантатам и сделать их более предсказуемыми и управляемыми, подытожили исследователи.