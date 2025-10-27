Еще две угольные котельные закроют в Иркутске

Основные работы прошли летом. Тогда были уложены сети, смонтирован сам пункт, а также приобретено и установлено необходимое оборудование. В ближайшее время на объекте проведут испытания. Если все пройдет отлично, систему запустят на постоянной основе, а котельные закроют, что, конечно, поспособствует улучшению экологии в региональной столице.