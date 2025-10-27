Еще две угольные котельные закроют в Иркутске

В Иркутске завершается подготовка к запуску нового центрального теплового пункта, что находится на улице 4-я Советская, а также распределительных сетей. Введение данного комплекса в эксплуатацию позволит закрыть в областном центре еще две угольных котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Ряд жилых домов на улице Сибирской, ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» и филиал Университета прокуратуры РФ переведут на центральное теплоснабжение, — рассказали в мэрии.
Основные работы прошли летом. Тогда были уложены сети, смонтирован сам пункт, а также приобретено и установлено необходимое оборудование. В ближайшее время на объекте проведут испытания. Если все пройдет отлично, систему запустят на постоянной основе, а котельные закроют, что, конечно, поспособствует улучшению экологии в региональной столице.
По данным специалистов, на сегодняшний день в Иркутске закрыто уже восемь котельных, которые работали на угле или мазуте. Следующими на очереди будут котельные в Радищево.