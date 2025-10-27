В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

В Верхнедонском районе Ростовской области отремонтировали автодорогу только после проверки надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
Речь идет о проезжей части в станице Казанской. Ранее местный житель пожаловался на ямы и выбоины на улице Чернышевского, и эту информацию взяли на контроль.
Специалисты подтвердили нарушения во время выезда на место. Тогда же выяснилось, что меры к устранению нарушений не принимались. В итоге прокуратура вмешалась в ситуацию и потребовала все исправить. После этого дорогу привели в порядок.
