Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Прокуратура добилась ремонта дороги в станице Казанской после жалобы местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнедонском районе Ростовской области отремонтировали автодорогу только после проверки надзорного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Речь идет о проезжей части в станице Казанской. Ранее местный житель пожаловался на ямы и выбоины на улице Чернышевского, и эту информацию взяли на контроль.

Специалисты подтвердили нарушения во время выезда на место. Тогда же выяснилось, что меры к устранению нарушений не принимались. В итоге прокуратура вмешалась в ситуацию и потребовала все исправить. После этого дорогу привели в порядок.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.