В Гомеле молодожены съели свои обручальные кольца после регистрации брака. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
«В Гомеле после официальной регистрации брака молодожены съели свои обручальные кольца», — отметили в ведомстве.
В Гомеле молодожены после регистрации брака съели обручальные кольца. Фото: телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
В управлении уточнили, что студенты медицинского университета Роман и Евгения, в качестве обручальных колец выбрали кольца из фруктового мармелада. Однако без колец молодожены не остались — под аплодисменты гостей они обменялись кольцами из золота.
Тем временем МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.
Кстати, мы узнали, что сказали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова после выступления белорусов братьев Дмитрия и Георгия Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Жизнь складывается так себе».
А еще Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года.