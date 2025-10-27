Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле молодожены съели свои обручальные кольца после регистрации брака

В Гомеле молодожены после регистрации брака съели обручальные кольца.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле молодожены съели свои обручальные кольца после регистрации брака. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

«В Гомеле после официальной регистрации брака молодожены съели свои обручальные кольца», — отметили в ведомстве.

В Гомеле молодожены после регистрации брака съели обручальные кольца. Фото: телеграм-канал Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

В управлении уточнили, что студенты медицинского университета Роман и Евгения, в качестве обручальных колец выбрали кольца из фруктового мармелада. Однако без колец молодожены не остались — под аплодисменты гостей они обменялись кольцами из золота.

Тем временем МАРТ показал меню белорусской столовой с очень низкими ценами: салаты от 49 копеек, супы — от 47, каша за 22 копейки, а горячее до 3,23 рубля.

Кстати, мы узнали, что сказали Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова после выступления белорусов братьев Дмитрия и Георгия Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Жизнь складывается так себе».

А еще Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в ноябре 2025 года.