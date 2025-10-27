Жители Башкирии продолжают заболевать опасной инфекцией

В Башкирии за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями в 3%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Как поясняют специалисты, ежегодный подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в осенне-зимний период является сезонной нормой. Большинство заболеваний вызываются вирусами, реже — бактериями и грибками.
Основные пути передачи инфекции — воздушно-капельный (при кашле, чихании или разговоре) и бытовой (через общую посуду или предметы обихода).
Роспотребнадзор рекомендует жителям республики не пренебрегать мерами профилактики: соблюдать правила гигиены рук, при чихании прикрывать рот и нос локтевым сгибом, носить маски в местах массового скопления людей.
Самой эффективной мерой защиты от гриппа и его осложнений Роспотребнадзор называет вакцинацию. Оптимальным временем для прививки, утверждают в ведомстве, является период с сентября по ноябрь.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.