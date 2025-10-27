Ричмонд
Жители Башкирии продолжают заболевать опасной инфекцией

В Башкирии заболеваемость ОРИ выросла на 3%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за последнюю неделю зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями в 3%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Как поясняют специалисты, ежегодный подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в осенне-зимний период является сезонной нормой. Большинство заболеваний вызываются вирусами, реже — бактериями и грибками.

Основные пути передачи инфекции — воздушно-капельный (при кашле, чихании или разговоре) и бытовой (через общую посуду или предметы обихода).

Роспотребнадзор рекомендует жителям республики не пренебрегать мерами профилактики: соблюдать правила гигиены рук, при чихании прикрывать рот и нос локтевым сгибом, носить маски в местах массового скопления людей.

Самой эффективной мерой защиты от гриппа и его осложнений Роспотребнадзор называет вакцинацию. Оптимальным временем для прививки, утверждают в ведомстве, является период с сентября по ноябрь.

