В школе кузбасского поселка Металлургов открыли агротехкласс

Создать агротехкласс удалось благодаря соглашению между администрацией округа, Кузбасским государственным аграрным университетом им. В. Н. Полецкого и предприятием «Кузбасский бройлер». Теперь 85 учеников 7−10-х классов будут изучать предметы по направлениям сельского хозяйства и агропрома, посещать производства и фермерские хозяйства, и еще в школе смогут определиться с будущей специальностью. В качестве профиля обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление».