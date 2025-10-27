В школе кузбасского поселка Металлургов открыли агротехкласс

Агротехнологический класс для изучения сельского хозяйства и биотехнологий открылся на базе школы поселка Металлургов в Новокузнецком округе Кемеровской области — Кузбасса. Кабинет обустроили по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в окружной администрации.
Создать агротехкласс удалось благодаря соглашению между администрацией округа, Кузбасским государственным аграрным университетом им. В. Н. Полецкого и предприятием «Кузбасский бройлер». Теперь 85 учеников 7−10-х классов будут изучать предметы по направлениям сельского хозяйства и агропрома, посещать производства и фермерские хозяйства, и еще в школе смогут определиться с будущей специальностью. В качестве профиля обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление».
Класс оснащен современным оборудованием: микроскопами, лабораторными стендами для моделирования работы птицефермы и инкубаторами, в которых уже вывели первое потомство цыплят. Школьники вместе с педагогами будут наблюдать за их ростом и развитием, применяя полученные знания на практике.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.