Известный нижегородский хоккеист Владимир Воробьёв ушёл из жизни

«И что бы ни делал в своей работе и жизни Владимир Николаевич, он всегда делал это с улыбкой. Вдохновляя подопечных не только тренировочной работой, но и своим уникальным подходом, человеческим отношением и невероятным сочетанием доброты, профессионализма и мастерства. Память о Владимире Воробьёве навсегда останется в сердцах каждого, кто хотя бы раз встречался с ним на жизненном пути», — отметили в публикации.