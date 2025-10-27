Известный нижегородский хоккеист Владимир Воробьёв ушёл из жизни

На 66-м году жизни умер Владимир Николаевич Воробьёв — один из самых выдающихся нижегородских хоккеистов. Об этом сообщили в соцсетях хоккейного клуба «Торпедо».
Владимир Воробьёв обучался у заслуженного мастера спорта СССР Виктора Коноваленко и блистательно защищал «Торпедо» на позиции вратаря в 1980-ые годы. В этот период команда два раза завоевывала почетный приз «Гроза авторитетов», который вручался тем, кто чаще других отбирал очки у призеров чемпионата. Нижегородец был чемпионом СССР среди юношей и бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров, а также входил в число кандидатов на попадание в Олимпийскую сборную России.
После выхода из команды Воробьёв был тренером вратарей основного и молодежного составов «Торпедо», а также работал с юношами из СДЮШОР. В Дальнем Константинове он руководил вратарской школой.
«И что бы ни делал в своей работе и жизни Владимир Николаевич, он всегда делал это с улыбкой. Вдохновляя подопечных не только тренировочной работой, но и своим уникальным подходом, человеческим отношением и невероятным сочетанием доброты, профессионализма и мастерства. Память о Владимире Воробьёве навсегда останется в сердцах каждого, кто хотя бы раз встречался с ним на жизненном пути», — отметили в публикации.
Владимир Воробьёв умер на 66-м году жизни. Прощание с ним пройдет 29 октября во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко.
