Более 58 тысяч заявок подали на второй сезон «Россия — страна возможностей»

«Более 58 тысяч человек подали заявки на второй сезон Премии — и это всё люди, которые создают возможности для других. Их деятельность уже формирует позитивные изменения, улучшает жизнь вокруг и вдохновляет на новые инициативы. С каждым годом сообщество Премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие», — приводят в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадия Гурьянова.