В городе Свободном Амурской области отремонтируют восемь улиц

Восемь участков улично-дорожной сети приведут в порядок в этом году в городе Свободном Амурской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтируемых объектов составит 4,7 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
При выборе участков сделали акцент на дороги, ведущие к образовательным и социальным учреждениям. Так, на улице Матросова приступили к завершающему слою укладки асфальта рядом со школой № 192 и «Кванториумом». Благодаря новому покрытию маршрут станет удобнее и безопаснее для автомобилистов, пешеходов и семей с детьми. Ранее там обустроили тротуары.
Работы продолжаются на улице Амурской. Там уже выполнена замена ливневой канализации и завершается асфальтирование дорожного полотна. На Луговой уложили новое покрытие, в порядок также привели улицы Октябрьскую, Дзержинского и Вокзальную. На улице Шевченко выполнен первый этап ремонта, раньше на год в нормативное состояние привели участок от Ленина до Шатковского. В следующем году работы продолжатся.
Кроме замены асфальта на большинстве участков предусмотрено обновление пешеходных зон. К примеру, тротуары реконструируют на улице Репина. Все объекты будут готовы к вводу в эксплуатацию до конца октября этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.