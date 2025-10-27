В городе Свободном Амурской области отремонтируют восемь улиц

Работы продолжаются на улице Амурской. Там уже выполнена замена ливневой канализации и завершается асфальтирование дорожного полотна. На Луговой уложили новое покрытие, в порядок также привели улицы Октябрьскую, Дзержинского и Вокзальную. На улице Шевченко выполнен первый этап ремонта, раньше на год в нормативное состояние привели участок от Ленина до Шатковского. В следующем году работы продолжатся.