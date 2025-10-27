Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Свободном Амурской области отремонтируют восемь улиц

Они ведут к образовательным и социальным учреждениям.

Восемь участков улично-дорожной сети приведут в порядок в этом году в городе Свободном Амурской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтируемых объектов составит 4,7 км, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

При выборе участков сделали акцент на дороги, ведущие к образовательным и социальным учреждениям. Так, на улице Матросова приступили к завершающему слою укладки асфальта рядом со школой № 192 и «Кванториумом». Благодаря новому покрытию маршрут станет удобнее и безопаснее для автомобилистов, пешеходов и семей с детьми. Ранее там обустроили тротуары.

Работы продолжаются на улице Амурской. Там уже выполнена замена ливневой канализации и завершается асфальтирование дорожного полотна. На Луговой уложили новое покрытие, в порядок также привели улицы Октябрьскую, Дзержинского и Вокзальную. На улице Шевченко выполнен первый этап ремонта, раньше на год в нормативное состояние привели участок от Ленина до Шатковского. В следующем году работы продолжатся.

Кроме замены асфальта на большинстве участков предусмотрено обновление пешеходных зон. К примеру, тротуары реконструируют на улице Репина. Все объекты будут готовы к вводу в эксплуатацию до конца октября этого года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.