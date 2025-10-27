«Могут развиться бронхит и пневмония». Белорусский врач предупредил о последствиях ОРВИ

Врач-пульмонолог Сергей Федоров предупредил белорусов о бронхите и пневмонии, если не лечить ОРВИ. Подробности пишет БелТА.
Врач обращает внимание, что если острая респираторная инфекция не лечится, пациент занимается своими делами, не дает себе времени отдохнуть и выздороветь, то инфекция может начать прогрессировать, а состояние будет ухудшаться.
— Могут развиться бронхит, пневмония или обострение какого-то другого хронического бронхолегочного заболевания, — заявил врач.
Тем временем белорусские врачи провели уникальную операцию пациенту с инфарктом.
Кстати, Минздрав рассказал о реальном уровне заболеваемости ОРИ в Беларуси на октябрь.
Кроме того, белорусский инфекционист назвала вирусы, циркулирующие в Беларуси осенью 2025.