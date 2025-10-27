В Екатеринбурге состоятся IT-конгресс и выставка «Форум Будущего»

Третий IT-конгресс и выставка «Форум Будущего» пройдут с 30 по 31 октября на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Для молодежи организуют несколько треков — от робогонок до консультаций по созданию IT-стартапов, сообщили в департаменте информационной политики региона.