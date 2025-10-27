В Екатеринбурге состоятся IT-конгресс и выставка «Форум Будущего»

Третий IT-конгресс и выставка «Форум Будущего» пройдут с 30 по 31 октября на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Для молодежи организуют несколько треков — от робогонок до консультаций по созданию IT-стартапов, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В деловой и выставочной программе форума запланированы образовательные мероприятия для участников всех возрастов. Например, для детей от семи лет будет работать образовательный кластер с VR-квестами, гонками на робособаках, простым программированием, командными батлами, мастер-классами по работе с 3D-ручкой.
Для старшеклассников предусмотрены групповые экскурсии по выставке — знакомство с компаниями и профессиями. Среди экспонентов — уральские IT-гиганты, «Яндекс. Практикум», «Лаборатория Касперского», МТС, «Калуга Астрал» и другие федеральные компании. Робот-андроид подскажет дорогу и расскажет о выставке.
Для студентов и начинающих предпринимателей организован стартап-навигатор в технике «антипитч»: представители фондов и помогающих организаций сами расскажут слушателям о технологиях получения первых грантов и развитии собственного цифрового бизнеса. Родителей заинтересует сессия психологов о влиянии ИИ на образование.
Для педагогов состоится сессия «EdTech — образование будущего». Представители онлайн-платформ, школ программирования и вузов поделятся опытом дистанционного обучения и уже реализованных кейсов применения ИИ в образовании. Сессия «Технологии заботы» будет посвящена внедрению VR- и цифровых решений в работу благотворительных фондов, центров реабилитации и инклюзивным практикам для детей с особыми потребностями. Помимо этого, на форуме пройдут сразу несколько состязаний.
«В рамках форума состоятся Всероссийские студенческие соревнования “Киберучения”, а на киберспортивной арене сразятся около 300 команд и 1500 игроков из России и стран СНГ. Деловая программа и выставка завершатся четвертым отборочным этапом Международного чемпионата по битве роботов и битве мини-роботов. Поединки пройдут на площадке “Екатеринбург-Экспо” 1 ноября», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.
Напомним, посещение форума бесплатное — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Там же размещены полная деловая программа и список спикеров. Приобрести билеты на «Битву роботов» можно на сайте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.