В ноябре пенсии и пособия в Башкирии выплатят не так, как обычно

Доставка пенсий через почтовые отделения в республике также начнется досрочно — с 1 ноября, и будет производиться в соответствии с графиком работы каждого отделения. Пенсии на банковские счета будут перечислены по следующему графику: 12 ноября, 19 ноября (за 21 число) и 20 ноября (за 23 число).