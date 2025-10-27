В ноябре пенсии и пособия в Башкирии выплатят не так, как обычно

Отделение Социального фонда России по Башкирии сообщило об изменении графика выплат социальных пособий и пенсий в следующем месяце в связи с грядущим Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.
Поскольку единая дата выплат детских пособий 3 ноября приходится на выходной день, выплаты за октябрь будут перечислены досрочно — 1 ноября. В этот день средства получат семьи, которые выбрали безналичное зачисление через банки.
В эту субботу, которая будет рабочим днем, будут выплачены:
— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
— пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет поступит в привычную дату — 5 ноября. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам будет выплачено 7 ноября.
Доставка пенсий через почтовые отделения в республике также начнется досрочно — с 1 ноября, и будет производиться в соответствии с графиком работы каждого отделения. Пенсии на банковские счета будут перечислены по следующему графику: 12 ноября, 19 ноября (за 21 число) и 20 ноября (за 23 число).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.