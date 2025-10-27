Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский перевозчик Войтенко отказался повышать цену проезда до 50 рублей

Тарифы на трех маршрутах останутся неизменными как минимум до Нового года.

Источник: Комсомольская правда

О сохранении текущей стоимости проезда на своих автобусных маршрутах заявил омский перевозчик Анатолий Войтенко. Данное решение контрастирует с планами коллег предпринимателя, которые собираются поднять цены до 50 рублей уже с 1 ноября.

Бизнесмен назвал предстоящее подорожание необоснованным. Он подчеркнул, что не видит смысла в повышении тарифов в ближайшее время. Таким образом, по-прежнему ездить без дополнительных «накруток» можно будет на маршрутах № 343 «Амур-2» — «ДСК-2» и № 414 «Ясная Поляна» — «Онкодиспансер».

Напомним, на обозначенных направлениях Войтенко устанавливает цены самостоятельно. Тариф на регулируемом маршруте № 51 «Заря-2» — «Березка» также останется без изменений.

Ранее «КП Омск» сообщила, что Renault сбил девочку на парковке у магазина.