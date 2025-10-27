Омский перевозчик Войтенко отказался повышать цену проезда до 50 рублей

О сохранении текущей стоимости проезда на своих автобусных маршрутах заявил омский перевозчик Анатолий Войтенко. Данное решение контрастирует с планами коллег предпринимателя, которые собираются поднять цены до 50 рублей уже с 1 ноября.
Бизнесмен назвал предстоящее подорожание необоснованным. Он подчеркнул, что не видит смысла в повышении тарифов в ближайшее время. Таким образом, по-прежнему ездить без дополнительных «накруток» можно будет на маршрутах № 343 «Амур-2» — «ДСК-2» и № 414 «Ясная Поляна» — «Онкодиспансер».
Напомним, на обозначенных направлениях Войтенко устанавливает цены самостоятельно. Тариф на регулируемом маршруте № 51 «Заря-2» — «Березка» также останется без изменений.
