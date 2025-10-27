Омский перевозчик Войтенко отказался повышать цену проезда до 50 рублей

Бизнесмен назвал предстоящее подорожание необоснованным. Он подчеркнул, что не видит смысла в повышении тарифов в ближайшее время. Таким образом, по-прежнему ездить без дополнительных «накруток» можно будет на маршрутах № 343 «Амур-2» — «ДСК-2» и № 414 «Ясная Поляна» — «Онкодиспансер».