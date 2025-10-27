Эксперты фиксируют в Ростовской области рост числа выданных ипотек

— Сегодня мы видим, как кредитный рынок, и в частности ипотечный, постепенно оживает. За последние три месяца уверенный рост демонстрируют не только льготные, но и рыночные программы, что говорит о повышении уверенности людей в завтрашнем дне и улучшении экономических условий. По-прежнему ключевым драйвером остается «Семейная ипотека». Для 7,6 тысячи донских семей эта программа стала настоящим социальным лифтом, позволившим решить жилищный вопрос. Уверен, что позитивная динамика на рынке жилищного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию экономики всей Ростовской области, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.