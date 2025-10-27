Эксперты фиксируют в Ростовской области рост числа выданных ипотек

За девять месяцев года жители Ростовские области получили более 11 тысяч жилищных кредитов на общую сумму около 45 млрд рублей. Такие данные предоставил Сбер. Объем льготных ипотек составил 88% от общего количества выданных кредитов, рыночная ипотека заняла долю в 12%. Средний размер жилищных займов в Ростовской области увеличился за год примерно на 38% и теперь составляет около 4,4 миллиона рублей.
Главным двигателем ипотечного рынка остаются льготные программы, обеспечившие 88% общего объема кредитования за январь-сентябрь. Лидером стала «Семейная ипотека», доля которой достигла 84,4% от общей массы выдаваемых кредитов (около 38 миллиардов рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заемщиков выросло почти на 70%, общее количество улучшений жилищных условий превысило 7,6 тысяч семей.
Значительную роль также играют узконаправленные программы («ИТ-ипотека» — 1,5%, кредиты для жителей новых территорий — 1,3%). Важным изменением последних трех месяцев стало увеличение доли коммерческой ипотеки с 10,3% до 12%, что связано с положительной динамикой рынка недвижимости вследствие мер монетарной политики Центробанка.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива, предоставлено пресс-службой банка.
— Сегодня мы видим, как кредитный рынок, и в частности ипотечный, постепенно оживает. За последние три месяца уверенный рост демонстрируют не только льготные, но и рыночные программы, что говорит о повышении уверенности людей в завтрашнем дне и улучшении экономических условий. По-прежнему ключевым драйвером остается «Семейная ипотека». Для 7,6 тысячи донских семей эта программа стала настоящим социальным лифтом, позволившим решить жилищный вопрос. Уверен, что позитивная динамика на рынке жилищного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию экономики всей Ростовской области, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Отмечается, что средняя сумма ипотечного займа в Ростовской области увеличилась за год с 3,5 до 4,4 млн рублей. Наибольшие суммы привлекали клиенты по программам «ИТ-ипотеки» — в среднем они брали кредиты на 7 млн рублей. Средние показатели по займам для жителей новых территорий достигли отметки в 5,9 млн рублей, а по семейной ипотеке — 5,2 млн рублей.