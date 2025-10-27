Путин подписал закон об особенностях рекламы энергетиков

Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами — не менее 7% рекламной площади (пространства).