Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность подачи заявления об оформлении приобретенного по рождению гражданства ребенка в электронном виде, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.