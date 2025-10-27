Ричмонд
Путин подписал закон о возможности онлайн-заявления на гражданство ребенка

Путин подписал закон об онлайн-заявлении на оформление гражданства ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится возможность подачи заявления об оформлении приобретенного по рождению гражданства ребенка в электронном виде, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом внесены изменения, согласно которым законному представителю ребенка предоставляется возможность подачи заявления об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России в электронной форме.

МВД России наделяется полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления.