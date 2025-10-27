В Лиозно конвейер зажал руку слесаря — ему ампутировали фаланги пальцев

В ведомстве отметили, что 23 октября 2025 года 49-летний слесарь-наладчик работал на предприятии, расположенном в Лиозно. Мужчина заметил замятость льнотреста и, не останавливая конвейер, стал ее устранять. В СК добавили: оборудование зажало руку рабочего. Это привело к переломам, а также ампутации фаланг пальцев.