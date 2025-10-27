Новые правила взыскания налоговой задолженности вступят в силу с 1 ноября

«До 1 ноября 2025 года налоговая задолженность с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, могла быть взыскана только в судебном порядке. Обычно налоговые органы обращались к мировому судье за судебным приказом, который мог быть отменен по простому заявлению гражданина. Новые поправки в НК РФ позволят налоговым органам самостоятельно взыскивать налоговые без обращения в суд. Для этого налоговый орган направит должнику требование об уплате. Если оно не будет исполнено в установленный срок, инспекция может принять решение о самостоятельном взыскании задолженности», — рассказал Хаминский.