На чемпионате «Абилимпикс» обсудят развитие инклюзивного потенциала России

Масштабная деловая программа, на которой обсудят развитие инклюзивного потенциала России, состоится в ходе проведения чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с 31 октября по 2 ноября. Мероприятие пройдет на площадке учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр» в Москве, сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования.
Участников программы ждут круглые столы, дискуссии, воркшопы и деловые игры, а также пленарное заседание «От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение “Абилимпикс”». В нем примут участие представители Минпросвещения РФ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», ведущие работодатели — партнеры чемпионата.
«Мероприятия деловой программы национального чемпионата “Абилимпикс” дадут возможность обсудить развитие инклюзивного образования, профориентации и профессиональной самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Мы видим, насколько важно создавать максимально открытое, доступное и поддерживающее образовательное пространство, и “Абилимпикс” является ярким тому примером. Разнообразие форматов взаимодействия в рамках чемпионата дает возможность обменяться опытом, обсудить актуальные проекты. Уверен, что многие инициативы, предложенные коллегами в рамках деловой программы, мы сможем претворить в жизнь», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Во время программы также пройдут сессии по подготовке кадров, а также специалистов в области русского жестового языка, по наставничеству и профориентации. Запланированы мероприятия, посвященные новым карьерным возможностям для победителей чемпионата «Абилимпикс» по креативным индустриям, реабилитации через спорт, построению инклюзивной среды по федпроекту «Профессионалитет». Показ моделей адаптивной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью состоится 1 ноября. Среди образов — «Деловой и повседневный стиль», «Рабочая спецодежда», «Спортивная одежда», «Зимняя уличная одежда» и «Вечерняя одежда».
В завершающий день чемпионата участники обсудят международный опыт профориентации и трудоустройства инвалидов, роль женского бизнес-сообщества в развитии системы благотворительности, расширение перечня компетенций чемпионата.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.