На чемпионате «Абилимпикс» обсудят развитие инклюзивного потенциала России

Во время программы также пройдут сессии по подготовке кадров, а также специалистов в области русского жестового языка, по наставничеству и профориентации. Запланированы мероприятия, посвященные новым карьерным возможностям для победителей чемпионата «Абилимпикс» по креативным индустриям, реабилитации через спорт, построению инклюзивной среды по федпроекту «Профессионалитет». Показ моделей адаптивной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью состоится 1 ноября. Среди образов — «Деловой и повседневный стиль», «Рабочая спецодежда», «Спортивная одежда», «Зимняя уличная одежда» и «Вечерняя одежда».