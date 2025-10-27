На Ставрополье в этом году 78 пенсионеров устроились на работу

Работу с начала года в Ставропольском крае нашли 78 пенсионеров — это на 9 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном правительстве.
Наиболее востребованными для граждан старшего возраста остаются вакансии водителей, гардеробщиков, сторожей и уборщиков. Большинство пенсионеров предпочитают вакансии с неполной занятостью и гибким графиком. Такой формат позволяет совмещать работу с личными делами и вести активный образ жизни.
«Мы стремимся сделать рынок труда доступным для всех категорий граждан, в том числе для людей старшего возраста. Кадровый центр не только помогает пенсионерам подобрать подходящие вакансии, но и предоставляет возможность бесплатного обучения и переквалификации в востребованных сферах. Работа ведется в рамках регионального проекта “Развитие сферы труда” нацпроекта “Кадры”. Комплекс принимаемых мер позволяет нашим подопечным успешно вернуться к трудовой деятельности, обрести новые навыки и уверенность в себе», — отметила директор кадрового центра Ставропольского края Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.