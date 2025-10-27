На Ставрополье в этом году 78 пенсионеров устроились на работу

«Мы стремимся сделать рынок труда доступным для всех категорий граждан, в том числе для людей старшего возраста. Кадровый центр не только помогает пенсионерам подобрать подходящие вакансии, но и предоставляет возможность бесплатного обучения и переквалификации в востребованных сферах. Работа ведется в рамках регионального проекта “Развитие сферы труда” нацпроекта “Кадры”. Комплекс принимаемых мер позволяет нашим подопечным успешно вернуться к трудовой деятельности, обрести новые навыки и уверенность в себе», — отметила директор кадрового центра Ставропольского края Виктория Полюбина.