От них зависит вера людей в закон: Судебные приставы Ростовской области отметили 160-летие ФССП

На праздничном мероприятии присутствовали первые лица региона. Среди почетных гостей были федеральный инспектор по Ростовской области Вячеслав Бречко, первый замгубернатора Алексей Господарев, первый зампредседателя Законодательного Собрания Сергей Михалев и глава города Александр Скрябин. Также в зале находились представители судейского сообщества, силовых структур, религиозных и информационных организаций.