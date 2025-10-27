От них зависит вера людей в закон: Судебные приставы Ростовской области отметили 160-летие ФССП

В Ростове судебные приставы отметили 160-летие со дня основания ФССП. Торжественное собрание, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось в Ростовском государственном музыкальном театре.
На праздничном мероприятии присутствовали первые лица региона. Среди почетных гостей были федеральный инспектор по Ростовской области Вячеслав Бречко, первый замгубернатора Алексей Господарев, первый зампредседателя Законодательного Собрания Сергей Михалев и глава города Александр Скрябин. Также в зале находились представители судейского сообщества, силовых структур, религиозных и информационных организаций.
С приветственным словом к сотрудникам обратился федеральный инспектор Вячеслав Бречко. Он подчеркнул, что ФССП является надежным инструментом государства. От надлежащего исполнения судебных решений зависит вера граждан в торжество закона.
Первый заместитель губернатора Алексей Господарев отметил весомый вклад ведомства в укрепление правопорядка. Он вручил награды лучшим сотрудникам службы. Сергей Михалев также передал благодарственные письма от Законодательного Собрания отличившимся приставам.
Руководитель регионального управления ФССП Евгений Казанов вручил ведомственные награды сотрудникам. Он пожелал им с честью нести службу на благо общества и Родины.
