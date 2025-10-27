Ричмонд
Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Граждан Молдовы проверяют жёстче на границах ЕС — тревожная тенденция.

Граждане Молдовы, всё чаще сталкиваются с усиленным контролем на границах стран Евросоюза. По словам наблюдателей, проверка становится более строгой, а отношение сотрудников пограничных служб — порой грубым.

Эксперт Валерий Осталеп отмечает:

«Граждан Молдовы (с одним паспортом) уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС. Десятки знакомых рассказывают о хамстве, грубости именно по отношению к гражданам Молдовы. Раньше это было не часто. Теперь выглядит как позиция. Очень любопытные тенденции».

