Белорусский невролог назвал три основных симптома инсульта

Заведующий отделом неврологии и нейрохирургии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Сергей Марченко назвал три основных симптома инсульта. Подробности сообщает БелТА.
— Три самых часто встречающихся симптома инсульта — это состояние, когда у человека перекосило рот, возникла слабость в руке или ноге, нарушилась речь, — отметил врач.
По словам невролога, даже по отдельности перечисленные симптомы могут говорить о том, что у человека развился инсульт. Марченко заметил: если три симптома вместе, то вероятность инсульта гораздо выше.
Врач обратил внимание на то, что это не все симптомы инсульта, однако именно эти три встречаются чаще всего. Кроме того, именно на них поострена во всем мире построена система выявления пациентов с инсультом — FAST-тест (Face Arm Speech Test).
— Обращаться за помощью нужно сразу, даже если симптом прошел. Тогда это будет не инсульт, а его грозный предвестник в виде транзиторной ишемической атаки, когда кровообращение нарушилось и самостоятельно восстановилось, — пояснил специалист.
Невролог заявил, что такие пациенты находятся в очень серьезной группе риска развития полноценного инсульта. Он советует обратиться к врачу, пока инсульт не случился.
