Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце недели в Узбекистан придёт похолодание: прогноз Узгидромета

Vaib.uz (Узбекистан. 27 октября). На предстоящей неделе по всей территории Узбекистана сохранится преимущественно сухая и переменно облачная погода, осадки маловероятны. Однако почти во всех регионах ожидается постепенное понижение температуры — особенно с начала ноября, сообщает Узгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 87% 765 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

В начале недели (27−31 октября) жителей всех регионов ждёт ещё по-настоящему тёплая осень: днём столбики термометров покажут от 20 до 28 градусов тепла, а ночью — от 6 до 13 градусов тепла. Это отличное время для прогулок и поездок.

Однако с 1 ноября температура начнёт быстро снижаться:

В западных и северных регионах (Каракалпакстан, Хорезм) днём уже будет не выше 11−16 градусов тепла, а по ночам возможны даже заморозки: от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В центральных и восточных областях (Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Бухарская, Навоийская, Ферганская долина) дневные значения снизятся до 13−18 градусов, ночью — 3−8 градусов тепла.

На юге (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) ожидается 15−20 градусов тепла днём и 3−8 градуса тепла ночью.

В предгорьях и горах в ночь на 29 октября возможны дожди и переход в снег, затем — преимущественно без осадков. Температура ночью 1−10 градусов тепла, днём 8−18 градусов тепла.

Погода в Ташкенте.

В столице ночью с 27 октября по 1 ноября будет 8−13 градусов тепла, а днём 21−26 градусов. Но уже с 2 по 5 ноября станет заметно прохладнее: ночью 3−8 градусов тепла, днём — 13−18 градусов.