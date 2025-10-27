В конце недели в Узбекистан придёт похолодание: прогноз Узгидромета

В начале недели (27−31 октября) жителей всех регионов ждёт ещё по-настоящему тёплая осень: днём столбики термометров покажут от 20 до 28 градусов тепла, а ночью — от 6 до 13 градусов тепла. Это отличное время для прогулок и поездок.