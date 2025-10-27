В конце недели в Узбекистан придёт похолодание: прогноз Узгидромета

В начале недели (27−31 октября) жителей всех регионов ждёт ещё по-настоящему тёплая осень: днём столбики термометров покажут от 20 до 28 градусов тепла, а ночью — от 6 до 13 градусов тепла. Это отличное время для прогулок и поездок.
Однако с 1 ноября температура начнёт быстро снижаться:
В западных и северных регионах (Каракалпакстан, Хорезм) днём уже будет не выше 11−16 градусов тепла, а по ночам возможны даже заморозки: от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В центральных и восточных областях (Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Бухарская, Навоийская, Ферганская долина) дневные значения снизятся до 13−18 градусов, ночью — 3−8 градусов тепла.
На юге (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области) ожидается 15−20 градусов тепла днём и 3−8 градуса тепла ночью.
В предгорьях и горах в ночь на 29 октября возможны дожди и переход в снег, затем — преимущественно без осадков. Температура ночью 1−10 градусов тепла, днём 8−18 градусов тепла.
Погода в Ташкенте.
В столице ночью с 27 октября по 1 ноября будет 8−13 градусов тепла, а днём 21−26 градусов. Но уже с 2 по 5 ноября станет заметно прохладнее: ночью 3−8 градусов тепла, днём — 13−18 градусов.