Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» трем полкам

Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» трем мотострелковым полкам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейский» 103-му, 57-му, 242-му мотострелковым полкам, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 103-му мотострелковому полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 103-й гвардейский мотострелковый полк», — говорится в документе.

Другими указами почетное наименование «гвардейский» присвоено 57-му и 242-му мотострелковым полкам.

Указы вступают в силу со дня их подписания, 27 октября.