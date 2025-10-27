Осенью в Пензенской области высадили более 60 тысяч деревьев

«Акция на территории региона проводится уже в седьмой раз, и с каждым годом количество участников растет. В этом году мы подготовили 33 участка для посадки и дополнения лесных культур на площади свыше 40 гектаров», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Ришат Алтынбаев.