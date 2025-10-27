Осенью в Пензенской области высадили более 60 тысяч деревьев

Более 60 тыс. деревьев осенью высадили в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Пензенской области на землях гослесфонда. Сохранение лесов — один из приоритетов национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
«Акция на территории региона проводится уже в седьмой раз, и с каждым годом количество участников растет. В этом году мы подготовили 33 участка для посадки и дополнения лесных культур на площади свыше 40 гектаров», — сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Ришат Алтынбаев.
Достижение таких результатов стало возможным благодаря активному участию в акции более 900 человек — студентов, школьников, лесничих, представителей власти, бизнеса, общественных организаций и неравнодушных граждан. Среди участников были не только профессионалы, но и обычные люди, которые захотели внести свой вклад в сохранение природы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.