Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон, разрешающий уничтожать изъятый из оборота метанол

Путин подписал закон об уничтожении изъятого из незаконного оборота метанола.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает уничтожать изъятый из незаконного оборота метанол, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии с законом, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований.

После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. Оборудование для производства продукции с использованием метанола или метанолсодержащих жидкостей направляется на утилизацию.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.