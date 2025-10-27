В Оренбурге пройдет семинар о продвижении на Авито

Буст — это услуга, которая помогает увеличить видимость товаров или аккаунтов в поисковой выдаче. Бесплатный семинар будет полезен маркетологам и предпринимателям, которые хотят увеличить продажи на Авито, а также специалистам по digital-продвижению, работающим с малым бизнесом. На мероприятии выступит Екатерина Сайкова, сооснователь агентства BarracudaDigital, имеющая 8-летний опыт работы с рекламными площадками. Под ее руководством участники семинара освоят практические навыки работы с рекламным кабинетом, изучат основные маркетинговые метрики. На мероприятии посетители узнают рекламные инструменты торговой площадки, базовые принципы оценки эффективности рекламных кампаний и особенности продвижения на платформе.