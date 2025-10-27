В Оренбурге пройдет семинар о продвижении на Авито

Семинар «Реклама на Авито: буст для вашего продвижения» состоится 31 октября в 11:00 в Оренбурге. Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Буст — это услуга, которая помогает увеличить видимость товаров или аккаунтов в поисковой выдаче. Бесплатный семинар будет полезен маркетологам и предпринимателям, которые хотят увеличить продажи на Авито, а также специалистам по digital-продвижению, работающим с малым бизнесом. На мероприятии выступит Екатерина Сайкова, сооснователь агентства BarracudaDigital, имеющая 8-летний опыт работы с рекламными площадками. Под ее руководством участники семинара освоят практические навыки работы с рекламным кабинетом, изучат основные маркетинговые метрики. На мероприятии посетители узнают рекламные инструменты торговой площадки, базовые принципы оценки эффективности рекламных кампаний и особенности продвижения на платформе.
Встреча пройдет в формате интерактивного семинара с возможностью практической работы. Участникам рекомендуют иметь при себе ноутбук для выполнения практических заданий. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.