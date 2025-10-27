Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбурге пройдет семинар о продвижении на Авито

Он будет полезен маркетологам и предпринимателям, желающим увеличить продажи.

Семинар «Реклама на Авито: буст для вашего продвижения» состоится 31 октября в 11:00 в Оренбурге. Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.

Буст — это услуга, которая помогает увеличить видимость товаров или аккаунтов в поисковой выдаче. Бесплатный семинар будет полезен маркетологам и предпринимателям, которые хотят увеличить продажи на Авито, а также специалистам по digital-продвижению, работающим с малым бизнесом. На мероприятии выступит Екатерина Сайкова, сооснователь агентства BarracudaDigital, имеющая 8-летний опыт работы с рекламными площадками. Под ее руководством участники семинара освоят практические навыки работы с рекламным кабинетом, изучат основные маркетинговые метрики. На мероприятии посетители узнают рекламные инструменты торговой площадки, базовые принципы оценки эффективности рекламных кампаний и особенности продвижения на платформе.

Встреча пройдет в формате интерактивного семинара с возможностью практической работы. Участникам рекомендуют иметь при себе ноутбук для выполнения практических заданий. Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.