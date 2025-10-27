Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки

Медики отмечают, что при столь высоком весе подобные вмешательства считаются крайне рискованными и, как правило, не проводятся. Однако состояние пациентки стремительно ухудшалось: боли усиливались, а способность к самостоятельному передвижению была практически утрачена. Врачи приняли решение оперировать. Во время операции в сустав был установлен современный эндопротез, изготовленный из специального медицинского сплава, включающего кобальт, хром и молибден. Это позволило восстановить подвижность поврежденного колена. Послеоперационное восстановление проходит успешно — женщина уже начала передвигаться с помощью ходунков. Врачи подчеркивают, что для увеличения срока службы импланта пациентке необходимо снизить массу тела минимум на 10−15 килограммов.