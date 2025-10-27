Набережные Челны получили 80 новых автобусов

Каждый новый автобус рассчитан на перевозку до 111 пассажиров и оснащен современными системами безопасности и комфорта. Среди ключевых функций стали система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическая система пожаротушения, антивандальные сиденья и эффективный отопитель салона. Эти меры обеспечат высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.