Набережные Челны получили 80 новых автобусов

Набережные Челны получили 80 современных автобусов марки «НЕФАЗ» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Каждый новый автобус рассчитан на перевозку до 111 пассажиров и оснащен современными системами безопасности и комфорта. Среди ключевых функций стали система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, автоматическая система пожаротушения, антивандальные сиденья и эффективный отопитель салона. Эти меры обеспечат высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.
В этом году Набережные Челны уже приобрели 44 автобуса большого класса через АО «ГТЛК» на сумму 998,4 миллиона рублей. Такжегород получил 46 автобусов по линии специальных казначейских кредитов.
