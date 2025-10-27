Калининградский зоопарк рассказал, как смотреть жирафов и слониху в холод

Пока доступ в павильон закрыт, поэтому тем, кто планирует увидеть Мэру, Табо и Преголю, стоит выбирать день с хорошей погодой. Зато козочки в зоопарке гуляют на улице постоянно — бодрые, активные и, по словам сотрудников, нередко устраивают между собой дружеские потасовки.