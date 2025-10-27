Ричмонд
Калининградский зоопарк рассказал, как смотреть жирафов и слониху в холод

Калининградский зоопарк напомнил посетителям, что жирафы и слониха выходят на прогулку только в сухую, безветренную и относительно тёплую погоду. В холод, дождь или сильный ветер животные остаются в зимнем павильоне, где продолжается ремонт.

Источник: Аргументы и факты

Пока доступ в павильон закрыт, поэтому тем, кто планирует увидеть Мэру, Табо и Преголю, стоит выбирать день с хорошей погодой. Зато козочки в зоопарке гуляют на улице постоянно — бодрые, активные и, по словам сотрудников, нередко устраивают между собой дружеские потасовки.

В зоопарке отмечают, что животным тоже важно комфортное пребывание на свежем воздухе, поэтому прогулки крупных обитателей зависят от погодных условий. Посетителям советуют заранее проверять прогноз и планировать визит в солнечные дни.