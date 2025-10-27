Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический особняк в центре Ростова выставили на продажу за 25 млн рублей

Помещения в бывшем доходном доме решили продать в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выставили на продажу офисное пространство в историческом особняке XX века. Стоимость объекта — 25 млн рублей. Ознакомиться с предложением можно на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Речь идет о трехэтажном здании на Большой Садовой, 148 в Кировском районе донской столицы.

Продавец отмечает отличное состояние здания. Особняк расположен на собственном земельном участке. Во дворе обустроена парковка. В помещениях сделан ремонт, оборудованы кабинеты.

Продавец добавил, что наличие арендатора в здании считается преимуществом, так как обеспечивает новому владельцу стабильный доход. Объект характеризуется как «отличная инвестиция с высоким потенциалом роста».

Добавим, по данным комитета по охране ОКН, на улице Большой Садовой, 148 находится Доходный дом Чалхушьяна. Ранее в Ростове также выставили на продажу особняк на улице Мясникова за 46 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.