Исторический особняк в центре Ростова выставили на продажу за 25 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу офисное пространство в историческом особняке XX века. Стоимость объекта — 25 млн рублей. Ознакомиться с предложением можно на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
Речь идет о трехэтажном здании на Большой Садовой, 148 в Кировском районе донской столицы.
Продавец отмечает отличное состояние здания. Особняк расположен на собственном земельном участке. Во дворе обустроена парковка. В помещениях сделан ремонт, оборудованы кабинеты.
Продавец добавил, что наличие арендатора в здании считается преимуществом, так как обеспечивает новому владельцу стабильный доход. Объект характеризуется как «отличная инвестиция с высоким потенциалом роста».
Добавим, по данным комитета по охране ОКН, на улице Большой Садовой, 148 находится Доходный дом Чалхушьяна. Ранее в Ростове также выставили на продажу особняк на улице Мясникова за 46 млн рублей.
