Карту мероприятий в осенние каникулы для школьников разработали на Кубани

Спортивная составляющая программы включает соревнования по самбо в Краснодаре, дзюдо в Армавире и Динском районе, «Казачьи игры» (12+) в Тбилисском районе и состязания по спортивному туризму в Белоглинском районе. Культурные учреждения края подготовили специальные мероприятия: премьеру спектакля «Шинель» (12+) в драматическом театре, мюзикл «Волшебник изумрудного города» (6+) в Музыкальном театре и фестиваль «Патриот» (6+) в Театре кукол.