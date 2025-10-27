Ричмонд
Карту мероприятий в осенние каникулы для школьников разработали на Кубани

Вениамин Кондратьев анонсировал программу осенних каникул.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодарском крае сформирована комплексная программа организации досуга учащихся в период осенних каникул. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, для школьников разработана специальная интерактивная карта занятости, содержащая информацию о мероприятиях во всех муниципальных образованиях региона.

Образовательный отдых кубанских школьников продлится с 27 октября по 4 ноября включительно. В рамках программы запланированы разноформатные мероприятия: от спортивных состязаний и образовательных проектов до туристических походов и патриотических акций. Учащиеся смогут принять участие в профильных сменах, научно-практических конференциях, экологических акциях и фестивалях национальных культур.

Особое внимание в программе уделено познавательному туризму. Школьникам предложат восхождения на гору Собер-Оашх, экскурсии в этнокомплекс «Атамань» и Таманский археологический музей. Сочинские учащиеся смогут присоединиться к проекту «Городские путешествия» (12+) с посещением курортов «Газпром Поляна» и «Роза Хутор».

Спортивная составляющая программы включает соревнования по самбо в Краснодаре, дзюдо в Армавире и Динском районе, «Казачьи игры» (12+) в Тбилисском районе и состязания по спортивному туризму в Белоглинском районе. Культурные учреждения края подготовили специальные мероприятия: премьеру спектакля «Шинель» (12+) в драматическом театре, мюзикл «Волшебник изумрудного города» (6+) в Музыкальном театре и фестиваль «Патриот» (6+) в Театре кукол.

Напомним, сочинец Валя Королев вернулся в школу после операций и длительной реабилитации.

