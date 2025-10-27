Ричмонд
Участник программы «Время героев» стал советником замглавы «Роскосмоса»

Участник программы Время героев Серов стал советником замглавы Роскосмоса.

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Евгений Серов стал советником заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос», сообщается в официальном Telegram-канале проекта.

«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы “Время героев” Евгений Серов назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации “Роскосмос”, — говорится в сообщении.

Серов отметил, что обучение на программе определило его карьерную траекторию.

«Моя задача теперь — способствовать укреплению лидерских позиций России в области космических систем и спутникостроения», — сказал он.

Наставником Серова в рамках программы был генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Мы уже видим положительные примеры того, как участники программы успешно находят себя в гражданской жизни, применяют свои лучшие личные и профессиональные качества в том числе и в ракетно-космической отрасли. Уверен, что Евгений, кавалер двух орденов Мужества, войдет в команду госкорпорации как эффективный член команды, доказавший делом свою верность долгу и любовь к Родине», — отметил глава госкорпорации.

Серов награжден двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.