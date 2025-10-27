Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищениях на 536 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Назначить Врублевскому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей», — огласила решение судья Марина Сырова.
До этого суд полгода откладывал дату приговора под разными предлогами.
В прениях сторон прокурор просил назначить Врублевскому 12 лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам — от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.
По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
Как следует из материалов, фигуранты создали ООО «Вангуд» и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
Врублевский отверг обвинения, а статью об организации преступного сообщества назвал поводом держать его в СИЗО.
Врублевского в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом». Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у «Аэрофлота» возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.