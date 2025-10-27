Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд приговорил основателя ChronoPay Врублевского к десяти годам колонии

Суд назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Врублевскому за хищения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы назначил 10 лет колонии основателю ChronoPay Павлу Врублевскому по делу о хищениях на 536 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Назначить Врублевскому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей», — огласила решение судья Марина Сырова.

До этого суд полгода откладывал дату приговора под разными предлогами.

В прениях сторон прокурор просил назначить Врублевскому 12 лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Остальным фигурантам — от 7 до 10 лет колонии со штрафами от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяются мошенничество организованной преступной группой; легализация денежных средств, полученных преступным путем; кража; неправомерный оборот средств платежей.

По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.

Как следует из материалов, фигуранты создали ООО «Вангуд» и открыли счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.

Врублевский отверг обвинения, а статью об организации преступного сообщества назвал поводом держать его в СИЗО.

Врублевского в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом». Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у «Аэрофлота» возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.