В Нижегородской области улучшили самый крупный в этом году дорожный объект

Общая протяженность обновленного пути составляет почти 28 км.

Два участка автомобильной дороги Владимир — Муром — Арзамас отремонтировали в городском округе Кулебаки Нижегородской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

В общей сложности в этом направлении обновили почти 28 км. И этот объем работ стал самым масштабным в программе ремонта дорог в регионе в этом году. На участках, где полотно значительно износилось за годы эксплуатации, специалисты восстановили основание. Также они уложили новое покрытие, обновили разметку и сделали обочины. Это позволило повысить безопасность и комфорт дорожного движения, сократить время в пути для тысяч автомобилистов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.