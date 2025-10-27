В Нижегородской области улучшили самый крупный в этом году дорожный объект

В общей сложности в этом направлении обновили почти 28 км. И этот объем работ стал самым масштабным в программе ремонта дорог в регионе в этом году. На участках, где полотно значительно износилось за годы эксплуатации, специалисты восстановили основание. Также они уложили новое покрытие, обновили разметку и сделали обочины. Это позволило повысить безопасность и комфорт дорожного движения, сократить время в пути для тысяч автомобилистов.