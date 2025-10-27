В больнице Новосибирской области провели первую операцию тромбоэкстракции

Первую операцию тромбоэкстракции провели в региональном сосудистом центре (РСЦ) городской клинической больницы (ГКБ) № 34 в Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Тромбоэкстракция — это малоинвазивная эндоваскулярная операция по механическому удалению тромба из кровеносного сосуда, чаще всего при ишемическом инсульте или инфаркте миокарда. Как отметила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, сегодня открыты и работают девять региональных сосудистых центров. Сосудистый центр ГКБ № 34 стал шестым из них, в котором освоили операцию тромбоэкстракции. Высокотехнологичный метод позволяет эффективно лечить пациентов с самыми тяжелыми ишемическими инсультами.
«Мы полностью готовы поставить такие высокотехнологичные операции на поток. То есть шанс на жизнь, причем полноценную жизнь, получат пациенты, у которых раньше был бы полушарный инсульт. У таких пациентов половина головного мозга была бы подвергнута негативному воздействию, и, соответственно, мы бы потеряли данного пациента, либо это был бы глубокий тяжелый инвалид», — сказал главный врач больницы Ярослав Фролов.
Он также рассказал, что в рентген-операционной с момента открытия РСЦ провели более 700 коронарографий и 436 стентирований сосудов сердца при инфарктах. Но такая нейрохирургическая операция стала первой.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.